FT: Чи зможе Байден знову перемогти Трампа?

Демократи збираються вступити до вирішального 2024 року виборів із непопулярним і старіючим кандидатом. Незважаючи на досягнення Байдена на посту президента, включаючи ослаблення інфляції, запобігання рецесії та досягнення економічного зростання, він бореться з низьким рейтингом схвалення: його підтримує лише 39% американців, пише Financial Times.

Основними чинниками є стурбованість його віком (81 рік) та вирішенням ключових питань, таких як економіка, зовнішня політика та імміграція, а також внутрішні розбіжності у Демократичній партії, особливо щодо його підтримки Ізраїлю.

Потенційна кандидатура Трампа та його юридичні проблеми додають складнощів у динаміку виборів. Демократи стурбовані здатністю Байдена виграти переобрання, проводячи паралелі з минулими складними кампаніями з переобрання.

Незважаючи на ці проблеми, адміністрація Байдена наголошує на його законодавчих досягненнях та зусиллях щодо відновлення економіки, позиціонуючи його як захисника демократії та прав.

Виборці неоднозначно сприймають президентство Трампа, а деякі штати вжили заходів проти Трампа, ґрунтуючись на його причетності до нападу на Капітолій 6 січня.

Тим не менш, електоральна слабкість Байдена досягла такої точки, що демократи, можливо, захочуть зробити ставку на зміну кандидата.

Хоча багато демократів люблять порівнювати вибори 2024 року з виборами 2012 року, коли Барак Обама подолав спад опитувань і виграв переобрання, проте політолог Чарлі Кук попереджає, що вибори 1968 та 1980 років пропонують найкраще порівняння.

Республіканці повернули собі Білий дім в обох випадках. «Настрій такий самий похмурий, як і 1980 року. І країна ще більш розділена, ніж 68-го», – заявив він. “[Байден] зробив достатньо, щоб мати справді визначну спадщину. Але чи буде його спадщиною поверненням Білого дому Дональду Трампу?”