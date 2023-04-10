Спорт

ФРН заборонить в’їзд російських спортсменів

10 Квітня 2023 07:30
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німеччина

Міністр внутрішніх справ Німеччини Ненсі Фезер пригрозила забороною на в’їзд російських спортсменів у ФРН у разі їхнього допуску до міжнародних змагань, передає DW. “Країни, в яких відбуваються великі спортивні заходи, не безсили. За допомогою видачі віз можна проконтролювати, чи можуть росіяни фактично взяти участь”, – наводять слова глави МВС ФРН видання медіагрупи Funke.

Запропонувати президенту РФ Володимиру Путіну “сцену для пропаганди означало б зрадити усі цінності спорту”, – сказала Фезер. “Для українських атлетів абсолютно неприйнятно зустрічатися зі спортсменами, які виступають за країну, яка вбиває багато мирних жителів України”, – додала вона.

Виконавчий комітет Міжнародного олімпійського комітету 28 березня запропонував допустити росіян та білорусів до міжнародних змагань у нейтральному статусі та лише на індивідуальних змаганнях. Крім того, ці спортсмени не повинні мати зв’язків із російською чи білоруською армією, із силовими структурами та органами безпеки цих країн.

Позиція МОК викликала сильне обурення у світі спорту та політики. Із закликами усунути росіян та білорусів від участі у літніх Олімпійських іграх 2024 року в Парижі виступили багато відомих спортсменів та політичних діячів. Україна бойкотуватиме змагання за участю росіян та білорусів.


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