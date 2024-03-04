Політика

Франція першої в світі закріпила право на аборт у конституції

4 Березня 2024 21:17
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Прапор Франції / Getty Images

Сьогодні 4 березня Франція закріпила право на аборт у своїй конституції, що стало першим таким випадком у світі.

Про це повідомляє Le Monde.

Депутати і сенатори переважною більшістю голосів підтримали цей крок на спеціальному спільному голосуванні обох палат парламенту.

Даний законопроєкт передбачає внесення поправок до статті 34 конституції Франції, згідно з якими “закон визначає умови, за яких реалізується гарантована жінкам свобода добровільного переривання вагітності”.

Як повідомляє видання, активісти, які зібралися під Ейфелевою вежею, привітали рішення парламенту.


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