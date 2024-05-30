Франція передумала запрошувати РФ на церемонію річниці висадки союзників у Нормандії, – Reuters

Росія не буде запрошена на заходи з нагоди 80-ї річниці висадки в Нормандії. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

Повідомляється, що рішення обумовлене війною в Україні та занепокоєнням деяких союзників щодо присутності РФ на святкуванні.

Раніше організатори заявляли, що до Франції не буде запрошений очільник Кремля Володимир Путін, однак будуть присутні деякі російські представники. Проте тепер повідомляється, що представників РФ на заходах небуде взагалі.

Водночас на заході будуть присутні президент України Володимир Зеленський і президент США Джо Байден.