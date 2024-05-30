Політика

Франція передумала запрошувати РФ на церемонію річниці висадки союзників у Нормандії, – Reuters

30 Травня 2024 19:48
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Росія не буде запрошена на заходи з нагоди 80-ї річниці висадки в Нормандії. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела.

Повідомляється, що рішення обумовлене війною в Україні та занепокоєнням деяких союзників щодо присутності РФ на святкуванні.

Раніше організатори заявляли, що до Франції не буде запрошений очільник Кремля Володимир Путін, однак будуть присутні деякі російські представники. Проте тепер повідомляється, що представників РФ на заходах небуде взагалі.

Водночас на заході будуть присутні президент України Володимир Зеленський і президент США Джо Байден.


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