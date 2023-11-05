Фотофакт: Північне сяйво над Україною

У небі над Україною сьогодні ввечері спостерігається дуже рідкісне природне явище – північне сяйво «Аврора».

У цього явища є кілька назв – полярне сяйво, північне сяйво (Aurora Borealis), південне сяйво (Aurora Australis), аврора (Aurora).

Харківський астроном Володимир Кажанов у Фейсбуці пояснив, що небо червоного кольору, яке сьогодні ввечері бачили в Україні, пов’язане із геомагнітною бурею.

“У ніч із 5 на 6 листопада в Україні, як і в багатьох країнах Північної півкулі Землі, спостерігається яскраве північне сяйво. Відбулася потужна геомагнітна буря, пов’язана з бомбардуванням нашої планети викидом корональної маси, що стався на Сонці кілька днів тому”, – написав учений .