Кримінал

Фінський суд відправив під варту російського неонациста Петровського

18 Грудня 2023 16:33
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росія, фінляндія

У понеділок, 18 грудня, окружний суд Гельсінкі постановив взяти під варту російського неонациста Яна Петровського (він же Воїслав Торден). Фінські правоохоронці підозрюють його у скоєнні воєнних злочинів.

Про це повідомляє фінське видання Yle.

Звинувачення проти Петровського мають бути висунуті не пізніше 31 травня 2024 року.

Ян Петровський, позивний Великий Славян, один із лідерів диверсійно-штурмової розвідувальної групи (ДШРГ) Русич, яка воює в складі російської армії.

Він воював у складі Русича на Донбасі в 2014—2016 роках. Є в розшуку в українській базі МВС.

Українська генпрокуратура звинувачує його та його поплічників у вбивстві та катуваннях українських військових.


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