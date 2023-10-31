Фінляндія надасть США територію для американських військових

Влада Фінляндії дозволить США використовувати кілька фінських гарнізонів чи військових баз.

Джерела видання Yle розповіли, що йдеться про сухопутні, морські та військово-повітряні зони.

Зазначається, що переговори про військове співробітництво (DCA) між Фінляндією та США майже добігли кінця.

Сторони дійшли згоди про те, що американські війська зможуть діяти на території Фінляндії.

При цьому договір не передбачає створення у Фiнляндії американської бази. Солдати армії США зможуть перебувати тут тимчасово. Текст угоди на цей час є таємним.