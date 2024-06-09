Федоров: Робитимемо все, щоб “Мрія“ могла конкурувати з TikTok

У застосунку Дія з’явилося посвідчення ветерана, а освітній застосунок Мрія тестують у 40 школах.

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в ефірі телемарафону пояснив детальніше, як працюють інноваційні рішення.

«На сьогодні згенеровано вже понад 80 тисяч посвідчень ветеранів. І надалі спостерігаємо позитивну тенденцію, отримуємо детальний фідбек. Швидко реагуємо на всі запитання, які виникають. Зазвичай, коли ми запускаємо послугу, звісно, є проблеми, але загалом посвідчення ветерана — це успішний кейс», — зазначив Федоров.

Посвідченням ветерана в Дії можна користуватися в різних життєвих ситуаціях — від отримання медичних послуг до оформлення іпотеки. Не потрібно носити із собою паперовий документ — все, щоб мінімізувати бюрократію та зробити взаємодію військових і держави якомога зручнішою.

Також цього тижня запрацював освітній застосунок Мрія.

«Ми працювали майже рік, щоб запустити Мрію. Цей мобільний застосунок — революційний проект для нашої освіти. Для вчителів він долає бюрократію, вивільняє час для розвитку. Для батьків не тільки дає змогу бачити оцінки дітей, а й допомагає знайти точки дотику. Дітям дозволяє взаємодіяти з будь-яким освітнім контентом у кілька кліків, легко відстежувати домашні завдання, безпечно спілкуватися. Далі ми плануємо додати ШІ, щоб отримувати додатково рекомендації курсів та ініціатив щодо здібностей дитини. Підказуватимемо: подивись саме цю книжку чи саме це відео», — додав Михайло Федоров.

Загалом Мрія розв’язує 3 головні проблеми:

доступніша освіта;

краще взаєморозуміння між батьками, дітьми та вчителями;

розуміння, як далі реформувати систему освіту.

«Діти гнучкі, пристосовані до дистанційного навчання. Мрія — це не тільки наслідок онлайну, це якісна освітня траєкторія. Мрія має бути в кожній сучасній державі. Це круто, фантастично. Ми робитимемо все, щоб боротися за увагу дітей. Щоб Мрія могла конкурувати за увагу дітей з TikTok, робимо її максимально гнучкою та цікавою. Зараз вона працює в 40 пілотних школах. Плануємо до кінця року підключити ще 1 000 і сподіваємося, що вже наступного року більшість шкіл буде в Мрії», — резюмував Михайло Федоров.