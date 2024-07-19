Політика

F-16 в Україні ще немає, але є важливе рішення Польщі, – Зеленський
19 Липня 2024 19:03
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зеленський, літаки
Президент України Володимир Зеленський / Фото: ОП

Ми маємо позитивне рішення польського уряду в питанні, яке дасть Україні змогу якнайшвидше отримати винищувачі F-16.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський. 

За словами глави держави, вчора, 18 липня, він провів зустріч з прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском під час саміту Європейської політичної спільноти у Британії. Сторони обговорили посилення обороноздатності України.

“І сьогодні ми маємо позитивне рішення польського уряду в питанні, яке дозволить Україні якнайшвидше отримати винищувачі F-16”, – зазначив Зеленський.

Ані Зеленський, ані польський уряд не уточнили, про яке рішення йдеться. Польща не анонсувала безпосереднього передання Україні літаків – їх мають надати Данія, Нідерланди, Норвегія і Бельгія.

В інтерв’ю ВВС Зеленський підтвердив, що поки що Україна не побачила обіцяних Заходом винищувачів.

“Пройшло 18 місяців, а літаки до нас не долетіли”, – сказав він.


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