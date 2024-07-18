Політика

Естонія заборонила в’їзд в країну авто на білоруських номерах
18 Липня 2024 09:27
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білорусь, естонія
Ілюстративне фото / Depositphotos

Естонія заборонила в’їзд транспортних засобів з білоруськими номерами.

Про це повідомляє МЗС Естонії.

Зазначається, що транспортні засоби з білоруськими номерними знаками відтепер не можуть в’їхати до Естонії, незалежно від причин перебування власника або користувача в Естонії чи Європейському Союзі.

“У деяких випадках держави-члени можуть дозволити винятки, зокрема не застосовувати заборону з гуманітарних міркувань і дипломатичних номерних знаків”, – йдеться у повідомленні.

Міністр закордонних справ Маргус Цахна заявив, що заборона на в’їзд транспортних засобів з білоруськими номерами до Євросоюзу є єдино правильною, оскільки білоруський режим безпосередньо підтримує російську агресію в Україні.


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