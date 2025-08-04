        Суспільство

        Естонія встановлює “зуби дракона” на мосту, який з’єднує Нарву з російським Івангородом

        Федір Олексієв
        4 Серпня 2025 07:45
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        Естонія посилює безпекові заходи на мосту через річку Нарва, який з’єднує місто Нарва з російським Івангородом. Про це повідомляє видання ERR.

        На естонському боці вже встановили масивні металеві ворота, а також готуються до монтажу висувних бар’єрів, які за потреби можуть повністю заблокувати рух транспорту в обох напрямках — до та з прикордонного пункту.

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        Укріплення на мосту через Нарву / Фото: ERR

        Наразі ворота закривають лише автомобільну частину мосту. Пішохідна зона залишається відкритою, однак найближчим часом там також планується встановлення окремих воріт.

        Роботи з облаштування нової прикордонної інфраструктури мають завершити до кінця вересня. Крім того, на мосту вже змонтовані бетонні протитанкові загородження — так звані “зуби дракона” — та колючий дріт.


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