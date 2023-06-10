Шведський гігант “Essity” припиняє діяльність у Росії

Шведська компанія Essity, яка виробляє засоби особистої гігієни та володіє брендами Zewa, Libresse та Libero повністю припиняє свою діяльність у Росії та продає бізнес в країні. Essity продає свої активи і вже підписала угоду з покупцем. Угода схвалена російською владою.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Очікується, що операція буде завершена протягом другого кварталу 2023 року.

У квітні 2022 року Essity розпочала роботу з виходу з російського ринку, і в 2022 році було проведено знецінення активів компанії в Росії приблизно на 1,7 мільярда шведських крон.

У 2022 році чистий обсяг продажів Essity в Росії склав приблизно 2% від загального обсягу чистих продажів Групи.

Загальний вплив на прибуток буде повідомлено, коли трансакцію буде завершено, але не очікується, що це матиме суттєвий фінансовий вплив.