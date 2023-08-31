Ердоган зустрінеться з Путіним у Сочі 4 вересня – ЗМІ

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган зустрінеться з президентом РФ Володимиром Путіним 4 вересня у Сочі.
Про це повідомляє СNN Türk.
“Зустріч двох лідерів відбудеться 4 вересня в Сочі”, – зазначається у публікації.
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган зустрінеться з президентом РФ Володимиром Путіним 4 вересня у Сочі.
Про це повідомляє СNN Türk.
“Зустріч двох лідерів відбудеться 4 вересня в Сочі”, – зазначається у публікації.
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