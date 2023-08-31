Політика

Ердоган зустрінеться з Путіним у Сочі 4 вересня – ЗМІ

31 Серпня 2023 16:30
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путін, Ердоган

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган зустрінеться з президентом РФ Володимиром Путіним 4 вересня у Сочі.

Про це повідомляє СNN Türk.

“Зустріч двох лідерів відбудеться 4 вересня в Сочі”, – зазначається у публікації.


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