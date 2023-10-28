Ердоган – Заходу: ви хочете знову розпалити війну між півмісяцем та хрестом?

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган виступив на мітингу на підтримку Палестини.

Він заявив, що територію Гази в минулому контролювала імперія Османа, тому турки не можуть просто засудити те, що відбувається в регіоні.

Він додав, що ті, хто «проливає брехливі сльози за загиблими в Україні», не висловили співчуття загиблим у Газі:

«Гей, Захід, я вас питаю, чи ви хочете знову розпалити війну між півмісяцем і хрестом?»

Ці слова прокоментував глава Міненерго Ізраїлю Ісраель Кац, який наступного року має очолити МЗС Ізраїлю:

«Людина з Братів-мусульман підтримує терор ХАМАС та ДАЇШ».

Постпред Ізраїлю при ООН Гілад Ердан висловився прямо:

“Зміюка завжди залишається зміюкою”.

“Ердоган намагався покращити імідж, але залишається антисемітом”, – додав він.