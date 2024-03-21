Енергетичний бізнес голови НКРЕКП Тарасюка: десятки мільярдів державних гривень – афільованим компаніям

Новий очільник НКРЕКП Валерій Тарасюк, якого призначили на цю посаду вже вдруге, продовжує бути співвласником принаймні двох приватних компаній. Аналіз зв’язків його бізнес-партнерів вказує на те, що не чужі для Тарасюка фірми сьогодні освоюють мільярдні державні підряди на енергетичних об’єктах України.
Так, за даними публічних реєстрів Валерію Тарасику належать по 10% у ТОВ «КОМПАНІЯ „МЕТАЛ ІНВЕСТ“» і ТОВ «МЕТАЛ ІНВЕСТ „СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ“».
І перша і друга спеціалізуються на обробці металів та виробництві будівельних металевих конструкцій.
І перша і друга декларують, що за час війни в Україні значно збільшили свої доходи. Дохід ТОВ «МЕТАЛ ІНВЕСТ „СТАЛЬКОНСТРУКЦІЯ“» за 2023 рік склав, зокрема, понад 26 млн грн, а дохід ТОВ «КОМПАНІЯ „МЕТАЛ ІНВЕСТ“» – понад 200 млн грн.
Обидві ці компанії мають одного й того самого керівника – особу, на ім’я Дунайський Олександр Ігорьович. І з цього починається найцікавіше.
Через компанію ТОВ «ШДСУ», де Дунайський теж директор, але ще й і одноосібний власник, бізнес керівника НКРЕКП Валерія Тарасюка пов’язаний з Консорціумом «НВО„УКРГІДРОЕНЕРГОБУД“».
У вказаному Консорціумі ТОВ «ШДСУ»належать 20%. Ще по 20% мають:
- ПРАТ «МЕТРОБУД» (з домініканським офшором у структурі власності)
- ТОВ «НТК ЕНПАСЕЛЕКТРО»
- ТОВ «ДНІПРО-СГЕМ»
- ТОВ «ІНТЕРГІДРОБУД»
Усі, до слова, учасники державних закупівель на десятки й сотні мільйонів гривень.
Однак, зупинимося на самому Консорціумі «НВО„УКРГІДРОЕНЕРГОБУД“», що на 1/5 частину належить директору двох фірм Валерія Тарасюка.
Дохід вказаного Консорціуму за 2023 рік склав майже 2 млрд грн, чистий прибуток з якого – 58,7 млн грн, що в чотири рази перевищує заробітки компанії у 2022 році, та у понад у 2,5 раза – прибутки довоєнного 2021 року.
Тож, під час двох років в Україні на долю вказаного Консорціуму припадає буквально фінансовий розквіт.
Зумовлено це в першу чергу грошима з державного бюджету країни. Адже Консорціум «НВО „УКРГІДРОЕНЕРГОБУД“» лише протягом двох років війни отримав 22 державних замовлення від ПРАТ «УКРГІДРОЕНЕРГО» на виконання різних будівельних та інженерних робіт переважно на Дністровській ГАЕС, хоч і не мав жодного подібного досвіду до 2021 року. Ще у 2018 році, наприклад, на будівництво Дністровській ГАЕС залучали напряму китайських партнерів України – виробників потрібного обладнання і виконавців відповідних робіт.
Лише у 2023 році Консорціум афільований до Валерія Тарасюка заробив на УКРГІДРОЕНЕРГО майже 2 млрд грн. А з 2021 по 2023 рік – понад 42 млрд грн.
Таким чином, близький до керівника Національного регулятора енергоринку бізнес заробляє на об’єктах іншого державного енергетичного підприємства. І останнє багато в чому залежить наразі від Тарасюка, зокрема, з погляду встановлення тарифів на електроенергію з ГЕС та ГАЕС.
УКРГІДРОЕНЕРГО ще з часів Януковича очолює Ігор Сирота.
Нагадаємо, що Валерій Тарасюк у 2020 році був звільнених з посади голови НКРЕКП шляхом написання заяви “за власним бажанням”. За даними ЕП його усунення з посади тоді було пов’язано з неефективність та незаконністю рішень Регулятора стосовно врегулювання цінових дисбалансів.