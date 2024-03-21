Енергетичний бізнес голови НКРЕКП Тарасюка: десятки мільярдів державних гривень – афільованим компаніям

Новий очільник НКРЕКП Валерій Тарасюк, якого призначили на цю посаду вже вдруге, продовжує бути співвласником принаймні двох приватних компаній. Аналіз зв’язків його бізнес-партнерів вказує на те, що не чужі для Тарасюка фірми сьогодні освоюють мільярдні державні підряди на енергетичних об’єктах України.

Так, за даними публічних реєстрів Валерію Тарасику належать по 10% у ТОВ «КОМПАНІЯ „МЕТАЛ ІНВЕСТ“» і ТОВ «МЕТАЛ ІНВЕСТ „СТАЛЬКОНСТРУ­КЦІЯ“».

І перша і друга спеціалізуються на обробці металів та виробництві будівельних металевих конструкцій.

І перша і друга декларують, що за час війни в Україні значно збільшили свої доходи. Дохід ТОВ «МЕТАЛ ІНВЕСТ „СТАЛЬКОНСТРУ­КЦІЯ“» за 2023 рік склав, зокрема, понад 26 млн грн, а дохід ТОВ «КОМПАНІЯ „МЕТАЛ ІНВЕСТ“» – понад 200 млн грн.

Обидві ці компанії мають одного й того самого керівника – особу, на ім’я Дунайський Олександр Ігорьович. І з цього починається найцікавіше.

Через компанію ТОВ «ШДСУ», де Дунайський теж директор, але ще й і одноосібний власник, бізнес керівника НКРЕКП Валерія Тарасюка пов’язаний з Консорціумом «НВО„УКРГІДРО­ЕНЕРГОБУД“».

У вказаному Консорціумі ТОВ «ШДСУ»належать 20%. Ще по 20% мають:

Усі, до слова, учасники державних закупівель на десятки й сотні мільйонів гривень.

Однак, зупинимося на самому Консорціумі «НВО„УКРГІДРО­ЕНЕРГОБУД“», що на 1/5 частину належить директору двох фірм Валерія Тарасюка.

Дохід вказаного Консорціуму за 2023 рік склав майже 2 млрд грн, чистий прибуток з якого – 58,7 млн грн, що в чотири рази перевищує заробітки компанії у 2022 році, та у понад у 2,5 раза – прибутки довоєнного 2021 року.

Тож, під час двох років в Україні на долю вказаного Консорціуму припадає буквально фінансовий розквіт.

Зумовлено це в першу чергу грошима з державного бюджету країни. Адже Консорціум «НВО „УКРГІДРО­ЕНЕРГОБУД“» лише протягом двох років війни отримав 22 державних замовлення від ПРАТ «УКРГІДРО­ЕНЕРГО» на виконання різних будівельних та інженерних робіт переважно на Дністровській ГАЕС, хоч і не мав жодного подібного досвіду до 2021 року. Ще у 2018 році, наприклад, на будівництво Дністровській ГАЕС залучали напряму китайських партнерів України – виробників потрібного обладнання і виконавців відповідних робіт.

Лише у 2023 році Консорціум афільований до Валерія Тарасюка заробив на УКРГІДРО­ЕНЕРГО майже 2 млрд грн. А з 2021 по 2023 рік – понад 42 млрд грн.

Таким чином, близький до керівника Національного регулятора енергоринку бізнес заробляє на об’єктах іншого державного енергетичного підприємства. І останнє багато в чому залежить наразі від Тарасюка, зокрема, з погляду встановлення тарифів на електроенергію з ГЕС та ГАЕС.

УКРГІДРО­ЕНЕРГО ще з часів Януковича очолює Ігор Сирота.

Нагадаємо, що Валерій Тарасюк у 2020 році був звільнених з посади голови НКРЕКП шляхом написання заяви “за власним бажанням”. За даними ЕП його усунення з посади тоді було пов’язано з неефективність та незаконністю рішень Регулятора стосовно врегулювання цінових дисбалансів.