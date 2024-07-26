Економіка

Експерти назвали найбільш безпечні та зручні гаманці для криптовалют

26 Липня 2024 13:36
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З кожним роком українці все частіше починають користуватися криптовалютою. Дехто тримає в цій цифровій валюті свої заощадження, інші активно торгують на криптобіржах. У кожному з цих випадків доводиться замислитися над вибором надійного та зручного криптогаманця. Варіантів пропонується чимало, все більше з них стають доступними на території України. Проте з вибором оптимального гаманця можуть виникнути проблеми, особливо якщо людина – новачок в світі криптовалют. Саме тому варто заздалегідь ознайомитися з варіантами, які, на думку експертів, найбільше підходять для користування українцям.

За якими критеріями варто обирати криптогаманець?

Для кожного конкретного випадку вибір гаманця є індивідуальним. Якщо людина часто користується криптовалютою, їй варто потурбуватися про підключення зручного криптогаманця, який дозволив би швидко проводити всі необхідні фінансові операції. До цієї категорії можна віднести біржеві варіанти. Чимало криптобірж мають таку опцію. Їх актуальні рейтинги можна знайти в інтернеті, наприклад, на ресурсі Kurs Finance.

Також це програмні гаманці. Вони представлені окремими застосунками або десктопними програмами. Саме ці варіанти є найбільш популярними, адже вони прості в керуванні, забезпечують оптимальну швидкість та зручність поповнення, обміну та виведення коштів.

Якщо ж гаманець потрібен для зберігання монет, то слід обирати більш надійний варіант з підвищеним рівнем безпеки. Сюди можна віднести холодні гаманці, тобто такі, де ключі зберігаються оффлайн. Це значно знижує вірогідність злому.

ТОП-3 криптогаманці для українців

Серед найбільш популярних криптогаманців, які поєднують в собі зручність і безпеку, виділяють такі:

  • Binance Wallet. Цей гаманець є опцією однієї з найбільш крупних криптобірж світу. Серед його переваг – підтримка значної кількості валют, зручність проведення торгових операцій. А завдяки інтеграції з Binance, детальніше про яку можна прочитати в огляді криптобірж на Kurs Finance, забезпечується оптимальний рівень надійності.
  • MetaMask. Це один з тих гаманців, які мають найбільш широкий спектр функцій. Окрім можливості проведення фінансових операцій в різноманітних криптовалютах, він також підтримує взаємодію з децентралізованими додатками, кількість користувачів яких стає все більшою. Криптогаманець MetaMask встановлюється у якості розширення або додатку, що робить його доступним та простим у користуванні навіть для новачків.
  • Trustee Wallet. Гаманець під такою назвою відрізняється високою безпекою зберігання активів. При цьому він оптимально підходить для частого проведення операцій. Його особливість – можливість оформлення картки, яка дозволяє сплачувати за товари та послуги монетами різного типу.

Варто зазначити, що всі ці гаманці безперебійно працюють на території України. Їх сервіси дозволяють в будь-який час ознайомлюватися з актуальними курсами валют. При цьому користувачі можуть одночасно встановлювати кілька варіантів криптогаманців, якщо ті необхідні для різних цілей.


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