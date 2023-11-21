Ексглава Херсонщини Гордєєв виїхав за кордон — ЗМІ

Колишній голова Херсонської обласної державної адміністрації Андрій Гордєєв виїхав за кордон. Раніше цього експосадовця повʼязували із замовниками вбивства активістки Катерини Гандзюк.

Про це пише місцеве видання «Мост» із посиланням на співрозмовників з оточення колишнього чиновника та джерела в правоохоронних органах.

За словами співрозмовника медіа, він із родиною виїхав до Канади. Інші джерела медіа кажуть, що політик живе в Польщі. Виданню не змогли пояснити, у який спосіб чоловікові призовного віку, в якого немає трьох дітей, вдалося виїхати за кордон.

Окрім того, «Мост» вказує, що влітку 2022 року він мав конфлікт із військовослужбовцями ЗСУ й тоді назвав себе «людиною, яка несе службу». За даними видання, після початку повномасштабного вторгнення Гордєєва оформили в одну з частин Сил спеціальних операцій.