Економіка

Зеленський провів нараду з економічного розвитку

25 Квітня 2023 21:28
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Президент України Володимир Зеленський провів нараду, під час якої було розглянуто шляхи забезпечення темпів зростання економіки і ВВП, а також розвитку галузей економіки.

“Під час наради детально розглянули шляхи забезпечення темпів зростання економіки і ВВП, розвиток різних галузей економіки, пріоритетні стратегічні сектори та інвестиційні політики. Україна обов’язково буде міцною, вільною, економічно успішною державою”, – написав Зеленський.

Також президент зазначив, що “цей рік – рік початку нашого економічного зростання. Ми крок за кроком відновлюємо інфраструктуру, але важливо вже зараз починати думати і про відновлення економіки нашої країни”.

“Активно працюємо над новою економічною стратегією України”, – наголосив Зеленський.


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