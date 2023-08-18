Зеленський підписав законопроект про обмеження змін держбюджету

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 18 серпня, підписав законопроект про обмеження змін держбюджету.

Мова йде про проект Закону “про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо забезпечення передбачуваності бюджетної політики та посилення боргової стійкості”.

2 серпня його було направлено президенту, а сьогодні його вже було повернуто до парламенту за підписом Зеленського.

Перший заступник голови податкового комітету Ярослав Железняк повідомив, що це “+1 виконаний “структурний маяк” МВФ №10 та база для виконання ще одного “маяка” в Меморандумі (№12) для більшої передбачуваності бюджету, середньострокового бюджетного планування, кращого управління боргом та ризик-менеджменту держгарантій”.

Зазначається, що відповідно до домовленостей, законопроект: