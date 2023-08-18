Зеленський підписав законопроект про обмеження змін держбюджету

Президент України Володимир Зеленський сьогодні, 18 серпня, підписав законопроект про обмеження змін держбюджету.
Мова йде про проект Закону “про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо забезпечення передбачуваності бюджетної політики та посилення боргової стійкості”.
2 серпня його було направлено президенту, а сьогодні його вже було повернуто до парламенту за підписом Зеленського.
Перший заступник голови податкового комітету Ярослав Железняк повідомив, що це “+1 виконаний “структурний маяк” МВФ №10 та база для виконання ще одного “маяка” в Меморандумі (№12) для більшої передбачуваності бюджету, середньострокового бюджетного планування, кращого управління боргом та ризик-менеджменту держгарантій”.
Зазначається, що відповідно до домовленостей, законопроект:
- відновлює середньострокове бюджетне планування з наступного року;
- відновлює дію статі 52 Бюджетного кодексу і дає право переглядати лише оборонні видатки;
- дозволяє розгляд у парламенті лише тих бюджетних змін, які мають позитивний висновок Мінфіну;
- встановлює обмеження держгарантій: держгарантії за рішенням Кабміну не більше 3% загальних доходів держбюджету, граничний обсяг держгарантій на основі міжнародних договорів визначається законом про держбюджет;
- відновлює розробку Стратегії управління держборгом на 2024-2026 роки, яку Мінфін має подати вже до 25 жовтня 2023 року.