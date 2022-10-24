В Україні на кінець року безробіття становитиме 30%, — Мінекономіки

За оцінками Міністерства економіки, рівень безробіття в Україні на кінець 2022 року буде достатньо високий: становитиме 30%.

Про це повідомила перша віцепрем’єр-міністерка — міністерка економіки Юлія Свириденко під час V українсько-німецького економічного форуму, цитує «Укрінформ».

Вона зазначила, що наразі одним із викликів для уряду є розвʼязання проблем із безробіттям, а саме — працевлаштування людей та повернення їх з-за кордону.

За словами Свириденко, уряд спрямовує всі свої зусилля на підтримку малого бізнесу. Питання працевлаштування має бути покрите опікою держави, зауважила вона.

Міністерка зазначила, що одним із викликів, які стоять перед Україною, є стабілізація макроекономічної ситуації. Наразі інфляція в Україні становить 24,6%, та до кінця року очікується на рівні 30%, а падіння економіки прогнозується на рівні 30%.

«Для нас збереження нормального функціонування економіки — це завдання не менш важливе, ніж отримання перемоги», — резюмувала Свириденко.