Економіка

Україна отримала пільговий кредит від Канади на 1,8 млрд доларів

31 Березня 2023 17:36
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канада, допомога

До державного бюджету України надійшов пільговий кредит від Канади на 1,8 млрд доларів.

Про це повідомляє Міністерство фінансів України.

Зазначається, що кошти було надано через механізм адміністративного рахунку МВФ.

“Канада вкотре продемонструвала, що вона є надійним партнером України – сьогодні ми отримали 2,4 млрд канадських доларів, які буде спрямовано передусім на фінансування пріоритетних видатків держбюджету”, – зазначив міністр фінансів України Сергій Марченко.

За його словами, ці кошти дозволять підтримати українців в умовах війни та наблизити нашу перемогу над Росією.

Додатковий кредит надається на 10 років за процентною ставкою 1,5% річних.


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