Економіка

Україна накопичила 2,2 млн тонн вугілля, – Шмигаль

14 Вересня 2022 16:39
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Зараз в Україні накопичено 2,2 млн тонн вугілля, до початку опалювального сезону його запаси можуть сягнути 2,5 млн тонн.

Про це під час пресконференції заявив Ппрем’єр-міністр Денис Шмигаль.

“Загалом в Україні знаходиться 2,2 млн тонн вугілля. Це – найбільші запаси за останні роки. Ми розуміємо, що до початку опалювального сезону доберемо до 2,5 млн тонн”, – сказав Шмигаль.

Він також наголосив, що цього року доводиться окремо приділяти увагу запасам дров. Так, до початку опалювального сезону має бути накопичено близько 7 млн кубометрів дров.


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