Україна домовилась про виробництво танкових снарядів калібру 125 мм у Польщі

Польська група PGZ (Polska Grupa Zbrojeniowa) і одне з українських оборонних підприємств домовились про спільне виробництво 125-мм снаряди для танків. Про це повідомила пресслужби Укроборонпрому і PGZ.

Угоду про взаємодію компанії підписали 5 квітня в межах візиту президента Володимира Зеленського до Польщі.

Вона передбачає створення нових виробничих ліній, розрахованих на виготовлення “великої кількості боєприпасів”, на території Польщі.

Україна зі свого боку надасть технології та висококваліфікованих фахівців з відповідними компетенціями та досвідом.

Компоненти, необхідні для виробництва боєприпасів, поставлятимуться обома сторонами відповідно до своїх засобів та можливостей.

Польща стане другою країною НАТО, з якою Укроборонпром вироблятиме снаряди для танків.