Економіка

Німецькі збройові компанії виходять на пік виробництва через війну РФ проти України, – Bloomberg

6 Квітня 2023 12:09
26
читать на русском →
зброя, німеччина

Німецькі виробники зброї переживають справжнє зростання через збільшення замовлень, пов’язане з російською агресією проти України.

Про це пише Bloomberg.

“Німецькі постачальники зброї переживають справжнє зростання, незважаючи на суспільні настрої”, – ідеться в статті.

За даними Стокгольмського інституту дослідження проблем миру, у 2022 році Німеччина посіла шосте місце в експорті зброї, поступившись США, Франції, Росії, Китаю та Італії.

Як зазначає агентство, акції концерну Rheinmetall зросли майже втричі, піднявши його ринкову вартість понад 10 мільярдів євро. У березні концерн повідомив про рекордні доходи та величезний пакет замовлень на 26,6 мільярда євро.

Своєю чергою компанія Hensoldt у лютому повідомила про рекордні обсяги замовлень на 5,4 мільярда євро.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
6 Квітня 2023 11:10
50

Звільнень серед керівництва ЗС РФ через провали в Україні буде більше, — Міноборони Британії
6 Квітня 2023 13:39
17

Журналісти показали «невеличку хату» митрополита УПЦ МП Павла, де він має відбувати арешт
6 Квітня 2023 13:05
15

Україна домовилась про виробництво танкових снарядів калібру 125 мм у Польщі
6 Квітня 2023 10:55
69

Прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін подала у відставку
6 Квітня 2023 10:15
34

У Бахмуті йде позиційна війна, ситуація постійно змінюється – спікер ЗСУ
Останні новини
усі новини

Думки

Александр КИРШ

Чем война в Украине должна пугать американцев
Віталій ПОРТНИКОВ

Кремль боїться контрнаступу ЗСУ?
Альфред КОХ

Что, Коля, забыл как ты жрал ножки Буша у себя в Карелии?..
Андреас КЛЮТ

Путін підвищив ставку ядерною зброєю в Білорусі
Михайло ФЕДОРОВ

Новий підхід до управління системою освіти, розвиток інновацій та мілтек
Александр КИРШ

Обманутые проститутки, или “Хорошие русские”
усі думки