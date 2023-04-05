Економіка

Міністр сільського господарства Польщі звільняється через проблеми з українським зерном

5 Квітня 2023 13:44
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польща

Міністр сільського господарства Польщі Генрик Ковальчик заявив, що йде у відставку. Це спричинено масовими протестами фермерів у зв’язку з постачанням зерна з України.

Про це повідомляє polskieradio24.

“Я подав у відставку з посади міністра сільського господарства та сільського розвитку”, – заявив Ковальчик.

Відомо, що рішення про зняття його з посади мало приймати керівництво “Права і справедливості”. Оскільки міністру не вдалося впоратися із кризою, пов’язаною з українською агропродукцією.

Попередньо, звільнення Ковальчика нібито покликане заспокоїти протести фермерів, найгостріший із яких стосується надходження до Польщі зерна, що надходить з України.

За інформацією польських ЗМІ, агропродукція мала пройти транзитом до інших країн, але продовольство залишається і продається у Польщі.

“Фермери вимагали реакції міністерства та, бажано, відставки самого Генріка Ковальчика. Глава міністерства своїми недавніми заявами швидше розлютив, ніж заспокоїв протестувальників. Вони, як з’ясовується, спричинили його звільнення”, – інформують польські видання.


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