Економіка

Кабмін вирішив приватизувати ТРЦ Ocean Plaza

9 Червня 2023 18:49
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кабмін

Кабінет міністрів передав Фонду держмайна в управління державну частку столичного торговельно-розважального центру Ocean Plaza.

Таке розпорядження уряд ухвалив на засіданні 9 червня, повідомляє пресслужба ФДМУ.

Кабмін доручив ФДМУ приватизувати цей актив. Зазначається, що отримані кошти будуть спрямовані до фонду ліквідації наслідків збройної агресії.

“Визначено Фонд державного майна уповноваженим органом управління активами, стягнутими в дохід держави згідно з рішенням ВАКС від 20.03.2023 у справі N 991/1914/23, a саме:

  • часткою у розмірі 100 відсотків статутного капіталу ТОВ “Авангард-Віларті”, право на яку зареєстроване за компаніями “Оушен Плаза Проджект (Кіпр) ЛТД” (“Ocean Plaza Project (Cyprus) Limited”) та “Ітодер Інвестментс Лімітед” (“Ethoder Investments Limited”);
  • та часткою у розмірі 66,65 відсотка статутного капіталу ТОВ “Інвестиційний союз “Либідь”, право на яку зареєстроване за ТОВ “Авангард-Віларті”

Доручено Фонду державного майна вжити заходів для приватизації вищезазначених активів”, – повідомив представник уряду у ВР Тарас Мельничук.

Державна частка ТРЦ Ocean Plaza – це 66,65% частки статутного капіталу компанії “Інвестиційний союз “Либідь”, якій належить цей торговельно-розважальний центр.

У березні 2023 року Вищий антикорупційний суд своїм рішенням стягнув у державну власність цю частку у підсанкційних російських олігархів Аркадія та Ігоря Ротенбергів.

ФДМУ оперативно проведе аудит та інвентаризацію майна ТРЦ Ocean Plaza, заявили у Фонді.


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