Джамала зібрала 2 млн гривень для України в ході свого туру США та Канадою

Українська співачка кримськотатарського походження Джамала зібрала понад 2 млн гривень для України під час свого першого туру Північною Америкою.

У програмі туру Like A Bird співачка представила американській та канадській аудиторії матеріали різних років її творчості в електронній інтерпретації. Усього Джамала відвідала 11 різних міст: Філадельфія, Нью-Йорк, Чикаго, Торонто, Монреаль, Міннеаполіс, Ванкувер, Сіетл, Сан-Франциско, Лос-Анджелес та Орландо.

Окрім своїх пісень, артистка підготувала лоти для благодійних аукціонів, які проводила під час кожного концерту.

«Коли я сказала, що їду в тур Америкою і буду робити аукціони, виставляючи якісь знакові речі для мене: сукні, окуляри, прикраси на голову і т. ін., то попросила своїх друзів виділити лоти для благодійних аукціонів там під час моїх концертів, відгукнулися всі. Можна сказати, збирали валізи з лотами “всім селом””, – розповіла Джамала.

Загалом за час туру команді співачки вдалося зібрати понад 2 млн гривень на допомогу Україні. Гроші, за словами Джамали, будуть передані до різних благодійних фондів.