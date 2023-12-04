Кримінал

Двоє працівників газової служби загинули через зсув ґрунту у Харкові

4 Грудня 2023 21:25
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дснс

Двоє працівників газової служби опинилися під шаром землі внаслідок зсуву ґрунту під час аварійних робіт у Харкові.

Про смерть двох чоловіків повідомили в регіональному управлінні рятувальників.

“4 грудня о 18:26 надійшло повідомлення, що під час проведення аварійних робіт працівниками газової служби на підземному газопроводі стався зсув ґрунту. Під шаром землі опинились двоє чоловіків 1981 та 1975 р.н. Подія сталася на вул. Шевченка міста Харкова”, — йдеться у повідомленні.

Рятувальники намагались швидко відкопати чоловіків, але після того, як дістали їх з-під землі, ті були без ознак життя, зазначили в ДСНС.


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