Дві третини території Бахмуту перебувають під контролем росіян – ISW

Американський Інститут вивчення війни (ISW) в останньому зведенні повідомляє, що, за його оцінками, росіяни за останній тиждень взяли під контроль ще приблизно п’ять відсотків території Бахмуту і тепер займають близько 65% території міста.

ISW пише, посилаючись на повідомлення російських джерел та геолоковані відео, що з півдня частини ПВК “Вагнер” просунулися до самого центру, до ринку та Палацу культури, розташованого поряд із будівлею міськради; на північному заході міста ПВК “Вагнер” повністю взяли територію АЗОМ – заводу з обробки кольорових металів – і просунулися у промзону на південь.

Площа Бахмуту становить трохи більше 40 кв.км, таким чином, 5% території міста – це близько 2 кв.км.