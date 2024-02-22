Політика

Дуда підтримав діалог, який запропонував Зеленський для зняття блокади кордону

22 Лютого 2024 09:57
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кордон, польща
Плакат польського фермера з написом "Путін розберися з Україною і Брюсселем, із нашим урядом" / Фото: Х/Drapiąca Metka

Представник канцелярії президента Польщі Анджея Дуди Анджей Дера заявив, що лідер його країни підтримує діалог для зняття блокади кордону, який запропонував президент Володимир Зеленський.

Про це він повідомив в інтерв’ю TVN 24.

За його словами, діалог є єдиним способом вирішення проблеми.

“Наші фермери борються за своє існування. Українська нація бореться за своє існування. Ситуація катастрофічна з обох боків, якщо дивитися з цього погляду, тому що рішучість з обох боків є величезною, і цю проблему просто необхідно вирішити”, — сказав Дера.

Він зазначив, що Дуда підтримує переговори урядів країн та “робить все в цьому дусі”, щоб допомогти Україні.

“Не забуватимемо, що все, що зараз відбувається на кордоні. Цей конфлікт із зерном — результат війни. Що зараз необхідно, то це зустріч нашого польського уряду на чолі з Дональдом Туском з урядом України і, найголовніше, з представниками ЄС”, – заявив чиновник.

Також дипломат наголосив, що кордон — це “не найбезпечніше місце для переговорів”.

“Краще поговорити у Варшаві чи десь у Жешуві чи Любліні, і не обов’язково біля кордону. Звичайно, це не будуть довгі обговорення, тому що вони не можуть там проходити. Йдеться про символ. Ідея полягає в тому, щоб очистити кордон”, – резюмував він.


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