Суспільство

Дрони ГУР та ССО атакували нафтобазу в Ростовській області
28 Серпня 2024 11:49
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гур, дрони, рф, ссо
Ілюстративне фото / ГУР

ГУР МО разом з ССО ЗС України уразили ударними дронами нафтобазу у Ростовській області.

Про це повідомляє УП.

Цей обʼєкт є частиною російського ВПК та бере безпосередню участь у забезпеченні російських окупаційних військ.

Як повідомляють очевидці, досі триває пожежа на резервуарах нафтобази.

Детальні результати операції наразі уточнюються.

ФДКУ “Комбінат “Атлас” Управління Федерального агентства з державних резервів у Південному федеральному окрузі спеціалізується на постачанні нафтопродуктів для ЗС РФ.

Як зазначається в російських ЗМІ, у серпні 2020 року на базі комбінату відбулися спільні навчання міноборони РФ та Росрезерву в рамках навчань “Кавказ-2020″.

У показових навчаннях із відпуску нафтопродуктів для потреб армії відпрацьовували три способи – автомобільний, залізничний і трубопровідний”.


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