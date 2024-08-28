Дрони ГУР та ССО атакували нафтобазу в Ростовській області

ГУР МО разом з ССО ЗС України уразили ударними дронами нафтобазу у Ростовській області.
Про це повідомляє УП.
Цей обʼєкт є частиною російського ВПК та бере безпосередню участь у забезпеченні російських окупаційних військ.
Як повідомляють очевидці, досі триває пожежа на резервуарах нафтобази.
Детальні результати операції наразі уточнюються.
ФДКУ “Комбінат “Атлас” Управління Федерального агентства з державних резервів у Південному федеральному окрузі спеціалізується на постачанні нафтопродуктів для ЗС РФ.
Як зазначається в російських ЗМІ, у серпні 2020 року на базі комбінату відбулися спільні навчання міноборони РФ та Росрезерву в рамках навчань “Кавказ-2020″.
У показових навчаннях із відпуску нафтопродуктів для потреб армії відпрацьовували три способи – автомобільний, залізничний і трубопровідний”.