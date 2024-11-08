Дрони атакували Саратів у РФ: спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі

У ніч на 8 листопада в російському місті Саратов спалахнула пожежа в промисловій зоні Заводського району, де розташований нафтопереробний завод. Це сталося після атаки дронів.

Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін повідомив, що над областю були збиті безпілотники, уламки яких впали в промисловій зоні. За його словами, постраждалих немає. Про це пише Astra, Міноборони РФ

Російський Telegram-канал “Astra”, посилаючись на місцевих жителів, інформує про пожежу, яка спалахнула в районі нафтопереробного заводу.

Російське Міноборони заявило, що засоби ППО загалом збили 17 безпілотників:

6 у Воронезькій області,

6 у Саратовській,

4 у Бєлгородській,

1 у Брянській.

Офіційні причини пожежі поки не підтверджені, розслідування триває.