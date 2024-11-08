Суспільство

Дрони атакували Саратів у РФ: спалахнула пожежа на нафтопереробному заводі
8 Листопада 2024 10:45
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дрони, рф
Ілюстративне фото з відкритих джерел

У ніч на 8 листопада в російському місті Саратов спалахнула пожежа в промисловій зоні Заводського району, де розташований нафтопереробний завод. Це сталося після атаки дронів.

Губернатор Саратовської області Роман Бусаргін повідомив, що над областю були збиті безпілотники, уламки яких впали в промисловій зоні. За його словами, постраждалих немає. Про це пише Astra, Міноборони РФ

Російський Telegram-канал “Astra”, посилаючись на місцевих жителів, інформує про пожежу, яка спалахнула в районі нафтопереробного заводу.

Російське Міноборони заявило, що засоби ППО загалом збили 17 безпілотників:

  • 6 у Воронезькій області,
  • 6 у Саратовській,
  • 4 у Бєлгородській,
  • 1 у Брянській.

Офіційні причини пожежі поки не підтверджені, розслідування триває.


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