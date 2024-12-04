Суспільство

Дрони атакували російську Рязань
4 Грудня 2024 08:43
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дрони, рф
Ілюстративне фото з відкритих джерел

Біля російської авіабази “Дягілєво”, розташованої неподалік Рязані, вночі пролунали вибухи.

Про це повідомив російський Telegram-канал Astra, губернатор Рязанської області Павло Малков та Міноборони РФ.

За інформацією Astra, один із вибухів зафіксували на відео.

Губернатор Малков заявив, що в регіоні нібито було збито три безпілотники системою ППО. Він запевнив, що обійшлося без постраждалих і руйнувань.

Російське Міноборони також повідомило, що за ніч перехопило 24 українські безпілотники. За їхньою версією, ППО збило шість дронів над Ростовською областю, п’ять – над Брянською, чотири – над Бєлгородською, три – над Рязанською, один – над Астраханською та п’ять – у Краснодарському краї.


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