Суспільство

Дрони атакували паливно-енергетичний комплекс Астраханської області
17 Березня 2025 08:06
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Дрон "Лютий" перед стартом / Фото: CNN
Дрон "Лютий" перед стартом / Фото: CNN

В ніч на 17 березня дрони атакували об’єкти паливно-енергетичного комплексу в Астраханській області РФ.

Про це повідомив губернатор області Ігор Бабушкін.

За його словами, російські засоби РЕБ і ППО “відпрацювали у штатному режимі”, однак через “падіння уламків”, на території одного з об’єктів сталося загоряння.

“Ситуація контрольована, екстрені служби працюють на місці. Постраждалого госпіталізували”, — зазначив Бабушкін.

Попередньо, під удар потрапила інфраструктура Астраханського газопереробного заводу в селищі Аксарайський.


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