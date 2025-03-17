Дрони атакували паливно-енергетичний комплекс Астраханської області

В ніч на 17 березня дрони атакували об’єкти паливно-енергетичного комплексу в Астраханській області РФ.
Про це повідомив губернатор області Ігор Бабушкін.
За його словами, російські засоби РЕБ і ППО “відпрацювали у штатному режимі”, однак через “падіння уламків”, на території одного з об’єктів сталося загоряння.
“Ситуація контрольована, екстрені служби працюють на місці. Постраждалого госпіталізували”, — зазначив Бабушкін.
Попередньо, під удар потрапила інфраструктура Астраханського газопереробного заводу в селищі Аксарайський.