Дрони атакували паливно-енергетичний комплекс Астраханської області

В ніч на 17 березня дрони атакували об’єкти паливно-енергетичного комплексу в Астраханській області РФ.

Про це повідомив губернатор області Ігор Бабушкін.

За його словами, російські засоби РЕБ і ППО “відпрацювали у штатному режимі”, однак через “падіння уламків”, на території одного з об’єктів сталося загоряння.

“Ситуація контрольована, екстрені служби працюють на місці. Постраждалого госпіталізували”, — зазначив Бабушкін.

Попередньо, під удар потрапила інфраструктура Астраханського газопереробного заводу в селищі Аксарайський.