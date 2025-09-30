Дощі у більшості областей та сніг у Карпатах: синоптики розповіли, де 1 жовтня вируватиме негода

Погода 1 жовтня в Україні буде прохолодною та з опадами. Синоптики прогнозують дощі, а в Карпатах місцями мокрий сніг.

Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

У перший день жовтня атмосферні фронти зумовлять дощову погоду на більшій частині території України. У північних областях очікуються невеликі опади, на високогір’ї Карпат можливий мокрий сніг.

Вітер переважно східний, швидкість 7-12 м/с, у північно-східних регіонах місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі становитиме +3…+8 °C, вдень +5…+10 °C. У Закарпатті та на півдні повітря прогріється до +11…+16 °C, тоді як у горах Карпат вночі та вдень очікується близько 0 °C.