        Дощі у більшості областей та сніг у Карпатах: синоптики розповіли, де 1 жовтня вируватиме негода

        Галина Шподарева
        30 Вересня 2025 21:55
        Наслідки зливи в Одесі / Фото: ДСНС
        Наслідки зливи в Одесі / Фото: ДСНС

        Погода 1 жовтня в Україні буде прохолодною та з опадами. Синоптики прогнозують дощі, а в Карпатах місцями мокрий сніг.

        Про це повідомили в Українському гідрометеорологічному центрі.

        У перший день жовтня атмосферні фронти зумовлять дощову погоду на більшій частині території України. У північних областях очікуються невеликі опади, на високогір’ї Карпат можливий мокрий сніг.

        Вітер переважно східний, швидкість 7-12 м/с, у північно-східних регіонах місцями пориви 15-20 м/с.

        Температура вночі становитиме +3…+8 °C, вдень +5…+10 °C. У Закарпатті та на півдні повітря прогріється до +11…+16 °C, тоді як у горах Карпат вночі та вдень очікується близько 0 °C.

        Погодна мапа України на 1 жовтня / Фото: Укргідрометцентр

