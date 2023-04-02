Доречне до 1 квітня: Боррель про головування Росії в Радбезі ООН

Глава дипломатії Євросоюзу Жозеп Боррель назвав оголошення про головування Росії в Раді Безпеки ООН доречним до 1 квітня, і сказав, що ЄС протистоятиме зловживанням з боку РФ.

Про це Жозеп Боррель написав у Twitter.

“Головування в Раді Безпеки якраз підходить для першого квітня. Незважаючи на те, що Росія є постійним членом Ради Безпеки, вона постійно порушує саму суть правової бази ООН” – заявив він.

Боррель запевнив, що ЄС виступатиме проти будь-яких зловживань з боку російського головування.