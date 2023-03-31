Економіка

“Донать фотопорушення паркувань на ЗСУ”. У Львові винайшли ефективний спосіб допомоги армії

31 Березня 2023 12:59
7
читать на русском →
пдр, Львів

У Львові стартує акція «Донать фотопорушення паркувань на ЗСУ», у межах якої мешканці можуть долучитися одночасно як до благоустрою міста, так і донації коштів на Збройні сили України. Як повідомляє Львівська міськрада, кошти від штрафів за неправильне паркування у Львові скерують на допомогу українським військовим.

Окрім роботи інспекторів з паркування, містян також просять активно долучатися до забезпечення порядку на дорогах міста. Надіслати фотофіксацію неправильно припаркованого автомобіля можна у декілька кліків за допомогою смартфона через соцмережі «Гарячої лінії» міста – Telegram-бот чи сторінку у Facebook.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишею та натисніть Ctrl+Enter

Хочете першими дізнаватися про головні події в Україні - підписуйтесь на наш Telegram-канал
ТОП-новини
31 Березня 2023 11:54
41

У річницю визволення Бучі Зеленський опублікував відео про вбивства мирних українців
31 Березня 2023 12:46
9

Понад 90% українців вірять у перемогу
31 Березня 2023 11:34
42

Ворог помітно нервує, людського ресурсу для штурмів залишається все менше. Сирський про Бахмут
31 Березня 2023 11:18
50

WSJ вимагає від Білого дому вислати із США російського посла та всіх російських журналістів
31 Березня 2023 10:18
70

ЗСУ знищили щонаймеше 6 рідкісних радіолокаційних комплексів противника
Останні новини
усі новини

Думки

Альфред КОХ

Что, Коля, забыл как ты жрал ножки Буша у себя в Карелии?..
Андреас КЛЮТ

Путін підвищив ставку ядерною зброєю в Білорусі
Михайло ФЕДОРОВ

Новий підхід до управління системою освіти, розвиток інновацій та мілтек
Александр КИРШ

Обманутые проститутки, или “Хорошие русские”
Юрій ЛУЦЕНКО

Слова Байдена “він – убивця” набули юридичного сенсу
Александр КИРШ

Америчку обидели, или ReaperЛ-ХАРБОР?
усі думки