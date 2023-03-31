“Донать фотопорушення паркувань на ЗСУ”. У Львові винайшли ефективний спосіб допомоги армії

У Львові стартує акція «Донать фотопорушення паркувань на ЗСУ», у межах якої мешканці можуть долучитися одночасно як до благоустрою міста, так і донації коштів на Збройні сили України. Як повідомляє Львівська міськрада, кошти від штрафів за неправильне паркування у Львові скерують на допомогу українським військовим.

Окрім роботи інспекторів з паркування, містян також просять активно долучатися до забезпечення порядку на дорогах міста. Надіслати фотофіксацію неправильно припаркованого автомобіля можна у декілька кліків за допомогою смартфона через соцмережі «Гарячої лінії» міста – Telegram-бот чи сторінку у Facebook.