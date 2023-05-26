Догляд за кольоровими лінзами: як забезпечити комфорт та здоров’я очей

Кольорові лінзи стають все більш популярними. Вони дозволяють людям змінювати колір своїх очей та використовувати їх як додатковий аксесуар для свого образу. Але не зважаючи на свою красу, важливо знати, як правильно доглядати за кольоровими лінзами. З правильним доглядом ви забезпечите комфорт та здоров’я своїх очей.

Купівля та замовлення кольорових лінз

Перше, що ви повинні зробити – це замовити та купити кольорові лінзи від надійного постачальника. Це гарантує, що ви отримуєте якісний продукт, який відповідає всім стандартам безпеки.

Чистота передовсім

Чистота – це ключовий фактор в догляді за кольоровими лінзами. Ваші руки мають бути чистими та сухими перед тим, як торкатися лінз. Бактерії, що можуть потрапити на лінзи з рук, можуть викликати інфекції очей.

Правильне зберігання лінз

Кожна пара контактних лінз повинна зберігатися в спеціальному контейнері, який має бути чистим і сухим перед тим, як ви покладете лінзи в нього. Контейнер повинен містити два відділення – для правої та лівої лінзи, щоб уникнути їх перемішування.

Контейнер з лінзами повинен зберігатися в чистому, сухому місці при кімнатній температурі, подалі від прямих сонячних променів та високих температур. Пам’ятайте, що контейнер з лінзами не повинен зберігатися в ванній кімнаті через високий рівень вологості.

Щоб забезпечити безпечне зберігання лінз, контейнер для них слід замінювати принаймні один раз на три місяці. Це допоможе знизити ризик накопичення бактерій та грибків, які можуть проникнути в очі через лінзи.

Однією з найважливіших помилок, яку можна зробити, є зберігання лінз в воді. Вода з крана, а також пляшкова, містить бактерії та інші мікроорганізми, які можуть проникнути в лінзи та викликати інфекцію. Тому для зберігання лінз використовуйте тільки спеціальний розчин.

Заміна лінз вчасно

Безумовно, одним з ключових моментів у догляді за кольоровими лінзами є дотримання терміну їх служби. Дуже важливо зрозуміти, що кожна пара контактних лінз має свій строк служби, по закінченню якого вони повинні бути замінені на нові.

Зазвичай, термін служби кольорових лінз може становити від одного дня до одного року, залежно від типу лінз. Слід відмітити, що строк служби кольорових лінз визначається не тільки періодом, протягом якого вони можуть залишатися функціональними, але і часом, протягом якого вони можуть залишатися безпечними для очей.

З цієї причини незалежно від того, наскільки добре ви доглядаєте за своїми кольоровими лінзами, вони все одно повинні бути замінені після закінчення терміну їх служби. Використання лінз після цього періоду може призвести до подразнення очей, сухості, а в деяких випадках – і до інфекції.

Не спіть в лінзах

Спання в лінзах може викликати сухість та подразнення очей. Навіть якщо лінзи відчуваються комфортно, вони повинні бути зняті перед сном.

Не використовуйте застарілий розчин

Завжди використовуйте свіжий розчин для зберігання лінз. Розчин має бути замінений кожного разу, коли ви використовуєте лінзи.

Не плавайте у лінзах

Вода з басейну, джакузі або природних водойм може містити бактерії, які можуть прилипнути до лінз і викликати інфекцію.

Оберігайте лінзи від косметики

Старайтеся уникати потрапляння косметики на лінзи. Використовуйте косметику після того, як вставили лінзи, і зніміть лінзи перед зняттям макіяжу.

Перевіряйте стан лінз перед надяганням

Перед тим, як надягнути лінзи, варто уважно їх оглянути. Якщо ви помічаєте тріщини, пошкодження, забруднення або інші зміни, лінзи слід викинути. Використання пошкоджених або забруднених лінз може пошкодити очі або викликати інфекцію.

Важливо пам’ятати, що правильний догляд за контактними лінзами вимагає часу і уваги. Однак ці прості кроки допоможуть забезпечити безпечне та комфортне використання кольорових лінз. Якщо у вас виникають будь-які питання або сумніви, не соромтеся звертатися до офтальмолога або ж замовити та купити нові лінзи.

Висновок

Догляд за кольоровими лінзами вимагає уваги та дотримання важливих правил. Від правильного зберігання до своєчасної заміни, від відмови від спання в лінзах до уникнення контакту з водою – всі ці моменти важливі для того, щоб ваши лінзи були безпечними і комфортними для носіння. Згадуйте: ваші очі – це дзеркало вашої душі, тому дбайте про них належним чином!