До України з окупації повернулось ще троє дітей

На підконтрольну Україні територію з окупації повернули опікунську родину, в якій виховуються троє сиріт: матір погрозами змусили віддати дітей до російської школи.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

“На підконтрольну Україні територію повернули опікунську родину, в якій виховуються 3 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Два хлопчики та дівчинка, віком від 11 до 17 років”, – йдеться у повідомленні.

Окупанти примусили хлопців та дівчинку ходити в російську школи: їх матері погрожували, що у випадку відмови відберуть дітей. Через тиск та переслідування родина жила у постійному стресі, вони майже не виходили на вулицю.

“Нині матір з дітьми чекає реабілітація. Вони знаходяться у безпечному місці, де отримують необхідну медичну та психологічну допомогу.”, – повідомив Прокудін.