Суспільство

До України з окупації повернулось ще троє дітей

14 Березня 2024 12:32
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діти, окупація
Ілюстративне фото / Getty Images

На підконтрольну Україні територію з окупації повернули опікунську родину, в якій виховуються троє сиріт: матір погрозами змусили віддати дітей до російської школи.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. 

“На підконтрольну Україні територію повернули опікунську родину, в якій виховуються 3 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Два хлопчики та дівчинка, віком від 11 до 17 років”, – йдеться у повідомленні. 

Окупанти примусили хлопців та дівчинку ходити в російську школи: їх матері погрожували, що у випадку відмови відберуть дітей. Через тиск та переслідування родина жила у постійному стресі, вони майже не виходили на вулицю. 

“Нині матір з дітьми чекає реабілітація. Вони знаходяться у безпечному місці, де отримують необхідну медичну та психологічну допомогу.”, – повідомив Прокудін. 


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