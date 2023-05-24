Кримінал

До пошуків зниклої дитини на Харківщині залучили водолазів

24 Травня 2023 15:44
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діти, поліція

У Харківській області тривають пошуки зниклої 2-річної дитини.

Додатково залучені водолази ДСНС України та водолази обласної водолазної служби. Вони обстежують дно місцевих водойм. Паралельно тривають пошуки на місцевості.

Нагадаємо, дитина зникла у с. Скрипаї Слобожанської громади на Харківщині.

Поліція розшукує Віолетту Мужечук 2020 року народження. Мешканка села Скрипаї 23 травня о 19:00 зникла з подвір’я домоволодіння.

Прикмети: на зріст 90-110 см, худорлявої статури, коротке темне волосся, блакитні очі.

Була одягнена у червону кофту та білі штани.

У пошуках задіяно понад 300 осіб. До операції також долучилися місцеві мешканці.

Шановні громадяни, якщо ви володієте будь-якою інформацією про розшукувану, просимо повідомити до ВП № 2 Чугуївського РУП ГУНП, за телефонами 102, +380503055233 чи іншим зручним способом.


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