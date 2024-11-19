До Одеси повертається світло

Енергетики відновили електропостачання для 714 тисяч родин на Одещині, які залишилися без світла після російської атаки 17 листопада.

За даними ДТЕК, ремонтні бригади працюють над відновленням постачання ще для 5,5 тисяч домогосподарств. Очікується, що ці оселі будуть заживлені до кінця доби.

Паралельно тривають роботи на магістральних енергетичних об’єктах, пошкоджених внаслідок обстрілів. Через це в області все ще діють екстрені відключення.

“Будь ласка, після того, як у вашій оселі зʼявиться світло, не вмикайте одночасно декілька енергоємних приладів, а використовуйте їх по черзі. Це допоможе мінімізувати кількість аварійних ситуацій та забезпечити більшу кількість годин зі світлом”, – закликали енергетики.