Політика

До Києва прибув глава Пентагону Ллойд Остін
21 Жовтня 2024 09:32
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київ, пентагон, сша
До Києва прибув Ллойд Остін / Х

До Києва з прибув міністр оборони США Ллойд Остін з неанонсованим візитом. Глава Пентагону зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським та міністром оборони Рустемом Умеровим.

Про це пише Остін в соцмережі Х.

Зазначається, що Остін прибув до Києва, оскільки майбутнє допомоги США Україні “залежить від неминучих президентських виборів у США, а Росія продовжує досягати невеликих, але постійних успіхів на фронті”.

Як пишуть журналісти, Остін планує зустрітися у Києві з президентом Володимиром Зеленським та міністром оборони Рустемом Умеровим, щоб обговорити потреби України в озброєнні та те, як США можуть продовжувати підтримувати українські Сили оборони протягом наступного року.

“Візит міністра також стане моментом для нього, щоб “відступити” і поглянути на “дугу” відносин США та України за останні два з половиною роки війни”, – сказав високопоставлений посадовець оборони.


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До Києва прибув глава Пентагону Ллойд Остін
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