До Києва прибув глава Пентагону Ллойд Остін

До Києва з прибув міністр оборони США Ллойд Остін з неанонсованим візитом. Глава Пентагону зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським та міністром оборони Рустемом Умеровим.

Про це пише Остін в соцмережі Х.

Зазначається, що Остін прибув до Києва, оскільки майбутнє допомоги США Україні “залежить від неминучих президентських виборів у США, а Росія продовжує досягати невеликих, але постійних успіхів на фронті”.

Як пишуть журналісти, Остін планує зустрітися у Києві з президентом Володимиром Зеленським та міністром оборони Рустемом Умеровим, щоб обговорити потреби України в озброєнні та те, як США можуть продовжувати підтримувати українські Сили оборони протягом наступного року.

“Візит міністра також стане моментом для нього, щоб “відступити” і поглянути на “дугу” відносин США та України за останні два з половиною роки війни”, – сказав високопоставлений посадовець оборони.