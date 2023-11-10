Політика

До Гази “увійдуть надійні сили для запобігання загрози  з боку бойовиків” – Нетаньяху

10 Листопада 2023 08:31
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ізраїль

Ізраїль не прагне завоювати, окупувати чи керувати Сектором Гази після перемоги над ХАМАС, але у разі потреби до анклаву мають увійти “надійні сили” щоб запобігти загрозі з боку бойовиків.

Про це заявив ізраїльський прем’єр-міністр Біньямін Нетаньяху в інтерв’ю Fox News

“Ми не прагнемо завоювати Газу, ми не прагнемо окупувати Газу, ми не прагнемо керувати Газою. Думаю, ясно, яким має бути майбутнє Гази: наприкінці цієї битви ХАМАСу не буде, ми знищимо його, не лише заради нас, а й заради всіх, заради цивілізації, заради палестинців та ізраїльтян”, — сказав Нетаньяху.

Висловлювання Нетаньяху про те, що Ізраїль нестиме відповідальність за безпеку Гази протягом невизначеного часу, викликали негативну реакцію з боку США, головного союзника Ізраїлю.

Вашингтон виступив проти повоєнної окупації Гази і заявив, що керувати анклавом мають палестинці. Нетаньяху сказав, що в Газі має бути сформований уряд, але Ізраїль зробить усе можливе, щоб напад, подібний до 7 жовтня, не повторився.

“Тому у нас мають бути надійні сили, які, якщо буде потрібно, увійдуть до Гази та нейтралізують убивць. Тому що саме це запобігатиме відродженню структури, подібної до ХАМАС”, – додав ізраїльський прем’єр.


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