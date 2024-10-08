Суспільство

До Флориди наближається ураган “Мілтон” 5 категорії 
8 Жовтня 2024 07:30
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непогода, сша
Ілюстративне фото з відкритих джерел

До американського штату Флорида наближається ураган найвищої 5 категорії – “Мілтон”, сила вітру якого сягає 180 миль/год (289 км/год). 

Про це повідомляє Національний центр ураганів, CNN.

Попередження про ураган та штормові припливи було оголошено для частин Флориди, де удари почнуться впродовж наступних 48 годин. 

Очікується, що ураган досягне суші у Флориді в середу ввечері, ймовірно, десь в районі затоки Тампа. Прогнозується, що Мілтон трохи ослабне перед виходом на сушу, але збільшиться в розмірах і залишиться небезпечним ураганом.

Округ Хіллсборо, де розташована Тампа, видав наказ про обов’язкову евакуацію для тих, хто перебуває в небезпечних зонах, а також для тих, хто живе в мобільних будинках.

Мер Тампи Джейн Кастор звернулася із суворим попередженням до мешканців міста, які вирішили залишитися в евакуаційних зонах.

За словами Кастор, “Хелен” був “тривожним дзвінком”. Але потенційна загроза, яку несе ураган “Мілтон”, є “буквально катастрофічною”

“Я можу сказати без жодної драматизації: якщо ви вирішите залишитися в одній з цих евакуаційних зон, ви помрете”.


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