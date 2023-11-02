До Джанкоя в окупованому Криму масово прибувають російські мобілізовані

Партизанський рух АТЕШ показав фото російських мобілізованих, які масово прибувають до Джанкоя в окупованому Криму.

Зазначається, що вони прибувають до міста щодня автобусами та потягами.

Більшість мобілізованих середнього віку. Дуже багато представників нацменшин: буряти, якути, уйгури та інші.

«Спеціальний транспорт забирає їх, відвозячи у військове містечко біля аеродрому. Територія вокзалу оточена по обидва боки наземного пішохідного мосту, щоб ніхто з прибулих не втік. За цим спостерігає військова поліція. Цивільним прохід на вокзал заборонено», — додали партизани.