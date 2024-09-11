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До 143 зросла кількість загиблих через тайфун у В’єтнамі
11 Вересня 2024 13:32
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загиблі, непогода
Наслідки тайфуну / Euronews

До 143 людей зросло число загиблих внаслідок тайфуну «Ягі», що вирує на півночі В’єтнаму.

Про це повідомляє The Guardian.

Внаслідок повеней та зсувів у В’єтнамі загинули 143 людини, ще 58 осіб вважаються зниклими безвісти, заявила влада.

Місцеві ЗМІ повідомили у середу, що ціле село було знесене зсувом ґрунту, який викликала раптова повінь на півночі країни. Внаслідок зсуву загинули 16 людей, ще десятки осіб зникли безвісти.

В’єтнамська державна телерадіокомпанія VTV поінформувала, що потік води, який у вівторок зійшов з гори у провінції Лаокай, накрив село Ланг Ну і 35 родин опинилися під багнюкою та уламками.

Крім цього, у в’єтнамській столиці Ханої деякі школи наказали учням залишатися вдома до кінця тижня через загрозу повені, йдеться у матеріалі.


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