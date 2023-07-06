Суспільство

Для стримання контрнаступу Росія стягнула війська з усієї країни – британська розвідка 

6 Липня 2023 10:04
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україна, контрнаступ, Британська розвідка, війна, росія

Розвідка Британії  повідомила, що для стримання контрнаступу Сил оборони України, Росія стягнула військові формування з усієї країни.

Про це повідомляє розвідувальний огляд Міноборони Британії за 6 липня.

За даними відомства, у Запорізькій області діє 58-а загальновійськова армія РФ,  яка зазвичай займається безпекою у Кавказькому регіоні.

У районі Великої Новосілки, що в Донецькій області, позиції утримують 5-а загальновійськова армія і морська піхота. Це формування РФ використовувала як протидію Китаю.

Навколо Бахмута оборону зараз тримають переважно повітряно-десантні сили, які зазвичай дислокуються на заході Росії і діють як елітні сили швидкого реагування на випадок напруженості у відносинах з НАТО.

У розвідці зауважили, що це показує, як війна проти України “змістила усталену національну стратегію Росії”.


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