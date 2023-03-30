Компанія Walt Disney звільнила голову правління Marvel Entertainment Ісаака «Айка» Перлмуттера в рамках кампанії зі скорочення витрат, пише Reuters з посиланням на джерело.

80-річний Перлмуттер цього року підтримав невдалу спробу акціонера-активіста Нельсона Пельца отримати місце в правлінні корпорації Disney.

У середу керівника по телефону повідомили, що Marvel Entertainment, невеликий підрозділ у компанії, відповідальний за видання коміксів і деякі споживчі товари, буде об’єднано з більшими бізнес-підрозділами Disney.

У понеділок компанія Disney почала скорочувати 7000 робочих місць, щоб заощадити 5,5 мільярда доларів і зробити свій потоковий бізнес прибутковим.

Перлмуттер, який переміг мільярдера Карла Ікана, щоб отримати контроль над видавцем коміксів наприкінці 1990-х років, продав Marvel компанії Disney за 4 мільярди доларів у 2009 році. Тоді у Disney заявили, що Перлмуттер продовжуватиме контролювати власність Marvel.