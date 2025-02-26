Діденко розповіла, якої погоди чекати 27 лютого

У четвер, 27 лютого, в Україні очікуються значні температурні коливання. Вночі стовпчики термометрів опустяться до -15 °C, а вдень у деяких регіонах піднімуться до +11 °C, повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Найтепліше буде на заході країни – від +5 до +11 °C. У східних областях прогнозується найхолодніша погода: вдень -2…-6 °C, а вночі місцями до -15 °C.

В інших регіонах температура вдень становитиме +1…+5 °C, а вночі -5…-12 °C.

Опади 27 лютого малоймовірні, лише на заході можливе хмарне небо.

У Києві нічна температура опуститься до -5…-7 °C, вдень буде +2…+4 °C.