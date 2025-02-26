Суспільство

Діденко розповіла, якої погоди чекати 27 лютого
26 Лютого 2025 21:54
читать на русском →
Градусник та годинник на "Історичному музеї" у Харкові / Фото: Суспільне
Градусник та годинник на "Історичному музеї" у Харкові / Фото: Суспільне

У четвер, 27 лютого, в Україні очікуються значні температурні коливання. Вночі стовпчики термометрів опустяться до -15 °C, а вдень у деяких регіонах піднімуться до +11 °C, повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Найтепліше буде на заході країни – від +5 до +11 °C. У східних областях прогнозується найхолодніша погода: вдень -2…-6 °C, а вночі місцями до -15 °C.

В інших регіонах температура вдень становитиме +1…+5 °C, а вночі -5…-12 °C.

Опади 27 лютого малоймовірні, лише на заході можливе хмарне небо.

У Києві нічна температура опуститься до -5…-7 °C, вдень буде +2…+4 °C.


Якщо ви помітили орфографічну помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
ТОП-новини
26 Лютого 2025 19:16

Трамп підтвердив візит Зеленського до Вашингтона
26 Лютого 2025 20:28

Зеленський звільнив Гнатова з посади командувача Об’єднаних сил
26 Лютого 2025 18:08

Україна почала збивати російські “Шахеди” FPV-дронами
26 Лютого 2025 17:23

Росіяни почали застосовувати нові невідомі дрони-камікадзе проти України (фото)
26 Лютого 2025 16:57

Генштаб ЗСУ підтвердив ураження Туапсинського НПЗ та двох військових аеродромів у Криму
Останні новини
усі новини
Gambling
Онлайн казино Букмекери Промокоди букмекерів

Думки

Ігаль ЛЕВІН

В моменте мы часто не ощущаем реальности процессов и их цены
Ігор ЧЕРНЯК

Не чекайте, поки нове 24-е лютого знов постукає у ваші двері!
Юрій САПРОНОВ

Дайте нам чесну інформацію
Денис ПРОКОПЕНКО

Безнадія починається там, де люди під тиском обставин відмовляються боротись за своє
Ігор ЧЕРНЯК

“Слабкі місця” нашої позиції
Лана ЗЕРКАЛЬ

50% стали каменем спотикання у спілкуванні між Україною та США
усі думки