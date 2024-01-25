Суспільство

Деякі полонені, які нібито були на борту Іл-76, були обміняні раніше – Лубінець

25 Січня 2024 21:54
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полонені

В оприлюдненому російськими пропагандистами списку українських військовополонених, які нібито “перебували на борту збитого літака Іл-76”, є імена людей, яких обміняли раніше.

Про це Sky News заявив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець.

“Так, ми знайшли в цьому списку громадян України, які вже були раніше обміняні”, – сказав Лубінець.

Зазначається, що Інститут дослідження війни (ISW) також сьогодні повідомляв, що щонайменше одна людина зі списку повернулася в Україну в ході обміну 3 січня.


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